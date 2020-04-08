Рейсы «Сапсанов» между Петербургом и Москвой сокращаются до 4 пар в день

С 13 апреля РЖД сокращает количество рейсов «Сапсанов» между Петербургом и Москвой до четырех пар в день. Новый график разработан в связи с пандемией коронавируса.

Изменения внесены до 29 апреля. По новому графику поезда будут отправляться из Петербурга в Москву в 5:30, 6:40, 17:06 и 18:57. Из Москвы в Петербург — в 5:45, 7:00, 17:40 и 19:40.

Пассажиры временно отмененных поездов «Сапсан» №753, №771H, №775, №754, №772 и №776 будет предложено получить места в оставшихся поездах. Условия проезда и класс обслуживания при этом сохраниться.

«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода», — уточняется в сообщении РЖД.

Сократить количество рейсов РЖД было вынуждено в связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Петербурга и рекомендациями властей. Жителям городов рекомендовано оставаться дома в условиях пандемии.

В обычное время пассажиропоток «Сапсанов» достигал 300-400 тыс. человек. Так, в январе 2020 года поезда перевезли более 418 тыс. пассажиров. В прошлом году пассажиропоток за январь-март составил 1,17 млн. На фоне пандемии коронавируса спрос на поездки ощутимо снизился. Так, сокращение пассажиропотока было замечено в марте 2020 года. С 9 по 18 число билеты на «Сапсан» приобрели 105.8 тыс. пассажиров, что на 13% меньше чем годом ранее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 7 апреля РЖД отменяет 53 маршрута поездов дальнего следования.