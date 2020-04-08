Сосновый Бор не закрыли на карантин, но въезд уже ограничен

Решение по введению ЧС в Сосновом Бору пока не принято. Сейчас въезд в населенный пункт ограничен.

Предприятия продолжат работу в прежнем режиме. Как сообщил зампред правительства Ленобласти по безопасности Михаил Ильин, в город ведут четыре основные дороги, которые не собираются перекрывать.

В случае ограничения передвижения по указанным дорогам машины будут останавливать для проверки документов и дезинфекции транспорта.

Ильин также добавил, что в городе приняты все необходимые меры для эффективной работы с новой инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на обочинах подъезда к Сосновому Бору появились бетонные блоки.