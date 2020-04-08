Самолет «Аэрофлота», который вывез россиян из Нью-Йорка, был загружен всего на 15%

Россияне не могут вылететь из Нью-Йорка на родину. Фото: pixabay

Россияне не могут вылететь из Нью-Йорка на родину. Фото: pixabay

В Шереметьево приземлился самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из американского Нью-Йорка с россиянами на борту.

Как сообщает «Коммерсантъ», при этом самолет загрузили всего на 15%, хотя желающих вернуться на родину было явно больше и лайнер могли загрузить полностью. В Россию прилетели всего 61 пассажир, хотя в самолет рассчитан на 402 места.

Большинство российских граждан, которые прибыли в нью-йоркский аэропорт «Кеннеди» с надеждой улететь домой, так и не смогли попасть на рейс.

Один из пассажиров, которого не допустили на рейс, рассказал, что он вместе с супругой прошел регистрацию, сдал багаж и получил посадочные талоны.

Однако позже ему заявили, что их билеты недействительны. По словам мужчины, на рейс пускали только тех, у кого есть регистрация в Москве или Подмосковье, однако некоторые из москвичей также остались в Нью-Йорке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что застрявшим в Нью-Йорке россиянам помогают с жильем местные жители.