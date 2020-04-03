Застрявшим в Нью-Йорке россиянам помогают с жильем местные жители

Русскоговорящие жители американского города Нью-Йорк помогают бесплатным жильем соотечественникам, которые не могут вернуться в Россию из-за отсутствия мест на рейсы «Аэрофлота».

Как сообщает ТАСС, в соцсетях появилось сразу несколько объявлений о предоставлении бесплатного жилья пассажирам, которые никак не могут улететь на родину.

Об этом русскоязычных жителей Нью-Йорка попросил Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США, отметив, что первый самолет вывезет россиян только 3 апреля, однако мест на всех не хватит.

Стоит отметить, что по данным КСОРС, среди тех, кто не сможет вылететь первым рейсом, есть родители с детьми, семейные пары и студенты.

По данным местного генконсульства РФ, на рейс 3 апреля в первую очередь попадут те, кто бронировал билеты на отмененный рейс 30 марта. При наличии свободных мест на рейс могут попасть пассажиры с билетами на 31 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три петербуржца остаются на Шри-Ланке из-за отмененных рейсов.