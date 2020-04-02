Три петербуржца остаются на Шри-Ланке из-за отмененных рейсов

Билеты до России оказались слишком дорогими – россияне застряли на курорте.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем сообщила туроператор и генеральный директора компании «Контурбалт» Татьяна Чайкун в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург». Трое петербуржцев уехали отдыхать на Шри-Ланку и уже больше недели не могут вернуться домой. Они хотели вылететь 25 марта, но рейсы отменили, а новый билет стоил 250 тысяч рублей. Спустя время цены упали, но не сильно – все равно стоимость оказалась непосильной.

Отмечается, что Шри-Ланки нет в списке эвакуационных рейсов. Последний самолет из республики вылетел в этот четверг в девять часов утра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморье разыскали пассажиров, сбежавших после возвращения из Таиланда. На сегодняшний день из 12 человек найдено 8, из них четверо — в первый же день.