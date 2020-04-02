Три петербуржца остаются на Шри-Ланке из-за отмененных рейсов

Три петербуржца остаются на Шри-Ланке из-за отмененных рейсов
Последний самолет вылетел сегодня утром. Фото: pixabay

Билеты до России оказались слишком дорогими – россияне застряли на курорте.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем сообщила туроператор и генеральный директора компании «Контурбалт» Татьяна Чайкун в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург». Трое петербуржцев уехали отдыхать на Шри-Ланку и уже больше недели не могут вернуться домой. Они хотели вылететь 25 марта, но рейсы отменили, а новый билет стоил 250 тысяч рублей. Спустя время цены упали, но не сильно – все равно стоимость оказалась непосильной.

Отмечается, что Шри-Ланки нет в списке эвакуационных рейсов. Последний самолет из республики вылетел в этот четверг в девять часов утра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморье разыскали пассажиров, сбежавших после возвращения из Таиланда. На сегодняшний день из 12 человек найдено 8, из них четверо — в первый же день.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус рейс самолет Шри-Ланка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленобласть доплатит врачам за лечение коронавирусных больных
Во всем мире коронавирусом заболели более миллиона человек
Итальянцы, желающие отблагодарить российских врачей, сварили борщ
Петербурженку оштрафовали за поход в магазин на 500 рублей
Рошаль рассказал, как восстановить легкие после пневмонии
Три петербуржца остаются на Шри-Ланке из-за отмененных рейсов
Смольный просит аппараты ИВЛ у частных клиник
Журналисты уличили СМИ во лжи об Александре Дрозденко