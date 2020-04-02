В Приморье разыскали пассажиров, сбежавших после возвращения из Таиланда

После того как во Владивосток прибыл рейс с российскими туристами из Таиланда, 12 пассажиров сбежали, отказавшись следовать в обсерватор.

На сегодняшний день из 12 человек найдено 8, из них четверо — в первый же день. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил представитель правительства Приморского края. Он также добавил, что после того, как остальные будут обнаружены, их привлекут к административной ответственности и принудительно отправят в обсерватор.

В связи с чрезвычайно опасной эпидемиологической ситуацией, все граждане РФ, прибывающие из-за границы, должны соблюдать строгий 14-дневний карантин. За исполнением этой обязанности следят правоохранительные органы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург лидирует по количеству оштрафованных за нарушение режима самоизоляции граждан.