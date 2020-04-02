В Петербурге оштрафованы 170 нарушителей режима самоизоляции

В Петербурге оштрафованы 170 нарушителей режима самоизоляции
Также на уклоняющихся от режима самоизоляции заведено несколько уголовных дел. Фото: pixabay.com

В сложившейся эпидемиологической ситуации самоизоляция — едва ли не единственная мера, позволяющая сдерживать распространение COVID-19. К сожалению, не все жители Петербурга соблюдают правила карантина.

На сегодняшний день в городе на Неве в режиме строгой самоизоляции под контролем медицинских работников находится 9714 человек, вернувшихся из-за рубежа. Всех, кто соблюдает 14-дневный карантин в собственной квартире, регулярно навещают сотрудники полиции и врачи.

Сейчас в случае уклонения нарушителей принудительно доставляют в обсерватор, а также облагают штрафом в размере до тысячи рублей. Таковых в Петербурге уже 170 человек, это более чем десятая часть всех протоколов по России (их немногим больше тысячи). Однако вскоре суммы штрафов значительно увеличат, они достигнут десятков тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин продлил нерабочий режим по всей стране до 30 апреля.

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