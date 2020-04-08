Названы лекарства, которые должны быть в «карантинной аптечке»

Российский врач Татьяна Романенко назвала список лекарственных препаратов, которые обязательно должны быть в каждой аптечке во время эпидемии коронавируса.

Врач рассказала в интервью Sputnik, что бессмысленно покупать противовирусные препараты, которые сейчас рекламируют, как якобы показавшие свою эффективность при коронавирусе. По ее словам, если вы вдруг заболеете коронавирусом, то вам бесплатно предоставят все необходимые лекарства для лечения.

Романенко отметила, что домашняя аптечка должна состоять из лекарств, которыми человек пользуется регулярно. Среди необходимых средств — антисептики для обработки ран, противоаллергические препараты, средства для снижения температуры и сорбенты, необходимые при проблемах со стороны ЖКТ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев по СМС предупреждают о мошенниках, предлагающих лекарство от коронавируса.