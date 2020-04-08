Петербуржцев по СМС предупреждают о мошенниках, предлагающих лекарство от коронавируса

Если неизвестные представляются работниками какой-либо организации, не открывая и дверь, позвоните туда, чтобы уточнить информацию. Фото: pixabay.com

Если неизвестные представляются работниками какой-либо организации, не открывая и дверь, позвоните туда, чтобы уточнить информацию. Фото: pixabay.com

Полиция Северной столицы заявляет об участившихся случаях мошенничества в период распространения коронавирусной инфекции.

Правоохранительные органы Петербурга с помощью смс-сообщений информируют горожан о том, что в период самоизоляции активизировались злоумышленники, которые под разными предлогами выманивают у граждан порой крупные суммы денег.

В частности, преступники предлагают заменить бытовое оборудование, поменять валюту или приобрести лекарство от коронавируса. Не стоит верить незнакомцам и, тем более, пускать их в квартиры, отмечают в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице мошенник оставил 80-летнюю пенсионерку без 85 тысяч рублей, пожаловавшись на трудное финансовое положение.