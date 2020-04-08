Петербуржцев по СМС предупреждают о мошенниках, предлагающих лекарство от коронавируса

Петербуржцев по СМС предупреждают о мошенниках, предлагающих лекарство от коронавируса
Если неизвестные представляются работниками какой-либо организации, не открывая и дверь, позвоните туда, чтобы уточнить информацию. Фото: pixabay.com

Полиция Северной столицы заявляет об участившихся случаях мошенничества в период распространения коронавирусной инфекции.

Правоохранительные органы Петербурга с помощью смс-сообщений информируют горожан о том, что в период самоизоляции активизировались злоумышленники, которые под разными предлогами выманивают у граждан порой крупные суммы денег.

В частности, преступники предлагают заменить бытовое оборудование, поменять валюту или приобрести лекарство от коронавируса. Не стоит верить незнакомцам и, тем более, пускать их в квартиры, отмечают в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице мошенник оставил 80-летнюю пенсионерку без 85 тысяч рублей, пожаловавшись на трудное финансовое положение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус мошенничество предупреждение санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге школьников обеспечат продуктовыми наборами
Владельцы петербургских ТЦ просят поддержки у властей
В Ломоносове кассир продала подростку алкоголь
Беларусь, не признававшая коронавирус, просит помощи у ЕС
Берни Сандерс не будет претендовать на президентский пост
Стала известна судьба оставшихся без работы стоматологов в Петербурге
В Петербурге оштрафуют 101 человека за нарушение карантина
Эксперты рассказали о тех, кто бессимптомно переболел коронавирусом