Петербуржцев по СМС предупреждают о мошенниках, предлагающих лекарство от коронавируса

Полиция Северной столицы заявляет об участившихся случаях мошенничества в период распространения коронавирусной инфекции.
Правоохранительные органы Петербурга с помощью смс-сообщений информируют горожан о том, что в период самоизоляции активизировались злоумышленники, которые под разными предлогами выманивают у граждан порой крупные суммы денег.
В частности, преступники предлагают заменить бытовое оборудование, поменять валюту или приобрести лекарство от коронавируса. Не стоит верить незнакомцам и, тем более, пускать их в квартиры, отмечают в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице мошенник оставил 80-летнюю пенсионерку без 85 тысяч рублей, пожаловавшись на трудное финансовое положение.