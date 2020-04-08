В Смольном рассказали, как будут работать нотариусы во время эпидемии COVID-19

Петербургские нотариальные конторы продолжают работать в нерабочие дни во всех районах города по предварительной записи, сообщили в городской администрации.

Петербуржцев готовы принять 237 дежурных контор, что составляет две трети от общего количества. Нотариусы работают с гражданами по предварительной записи. Эти меры необходимы для предотвращения распространения коронавируса в городе.

«Во всех помещениях выполняются санитарные требования и противоэпидемиологические рекомендации», — отметили в Смольном.

Кроме того, нотариусы готовы выезжать к петербуржцам на дом, в том числе к пожилым людям, которые находятся на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до конца апреля «Почта России» в Петербурге будет работать по сокращенному графику.