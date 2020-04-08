До конца апреля «Почта России» в Петербурге будет работать по сокращенному графику

Из-за введенного по всей стране режима самоизоляции и опасной эпидемиологической ситуации почтовые отделения Петербурга сокращают время работы.

Большая часть филиалов «Почты России» в Северной столице из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 переходит на пятидневную рабочую неделю. Об этом в среду, 8 апреля, рассказали в пресс-службе учреждения. «Дежурных» отделений по всему городу осталось десять. Еще одно, на Невском проспекте 87/2, будет работать круглосуточно.

Попасть на почту в выходные можно по этим адресам: проспект Большевиков, 2А; проспект Просвещения, 32А, корп.1; Гражданский проспект, 114, корп.1; Московское шоссе, 10А; Введенская улица, 10А; проспект Стачек, 69; Ленинский проспект, 135; проспект КИМа, 4. В Кронштадте работает по субботам и воскресеньям филиал на проспекте Ленина, 37А.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пару дней назад возле «Почты России» толпились пенсионеры.