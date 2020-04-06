В Петербурге пенсионеры столпились у «Почты России», не соблюдая дистанцию

Скорее всего, пожилые люди хотят получить пенсии, хотя их обещали разносить по домам.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Толпу пенсионеров у «Почты России» заметили прохожие – пожилые люди, которым рекомендовали оставаться дома и не покидать квартиру без надобности, стоят у отделения, не соблюдая дистанцию. На некоторых гражданах есть защитные маски, кто-то стоит и вовсе без нее.

Пользователи предположили, что пожилые люди хотят получить пенсии. Непонятно только, почему они пришли на почту, ведь власти обещали, что деньги им принесут на дом.

«Носят абсолютно всем, даже тем, кто не оформлял (знаю наверняка). Но вот об этом не предупреждали. То есть если привыкли получать на почте — пойдут на почту»,

— поясняет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Почта России организует доставку пенсий и пособий на дом