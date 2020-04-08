Работа отделений Сбербанка вернется в обычный режим

Все отделения Сбербанка с 9 апреля возвращаются к обычному режиму работы.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз банка, перевод отделений банка на обычный режим связан с соответствующими пожеланиями клиентов и учетом их интересов. Кроме того, это обеспечит шаговую доступность сервисов и услуг рядом с домом россиян.

В Сбербанке также добавили, что кредитная организация постоянно следит за ситуацией в регионах и обеспечивает работу такого числа отделений, которое необходимо для россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк отменил комиссию за пополнение карт с карт других банков. Комиссия не будет взиматься до 1 мая 2020 года. Перевести деньги пользователи могут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и на сайте банка.