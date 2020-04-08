Сбербанк отменил комиссию за пополнение карт с карт других банков

Сбербанк временно отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков. Послабление введено на время всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Комиссия не будет взыматься до 1 мая 2020 года. Перевести деньги пользователи могут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и на сайте банка.

«Сервис пополнения карты Сбербанка с карты других банков в «Сбербанк Онлайн» ежемесячно используют около 250 тыс. клиентов банка», — уточнили в пресс-службе Сбербанка.

Помимо этого, Сбербанк отменяет аннулирование бонусов «Спасибо» до 1 июня 2020 года. Согласно действующим правилам, бонусы сгорают через 24 месяца. В связи с пандемией аннулировать их не будут до лета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за последние сутки выявлено 1 тыс. 175 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заражено более 8,6 тыс. человек.