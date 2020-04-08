В Петербурге открываются водные пути для спецсудов

В Петербурге открываются водные пути для спецсудов
Дворцовый мост в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербургские водные пути открываются с 9 апреля для движения судов спецназначения, обеспечивающих контроль за безопасностью судоходства.

Речь идет также о судах, задействованных в аварийно-спасательных и природоохранных мероприятиях, в работах предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по содержанию и ремонту имущества города, сообщили в Смольном.

Администрация губернатора Петербурга добавила, что об открытии навигации для всех судов, включая экскурсионные, станет известно позднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 8 апреля в Петербурге развели два моста. В Северной столице продолжается плановая разводка мостов, которая является технологической проверкой переправ перед началом навигационного сезона.

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