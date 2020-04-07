В ночь на 8 апреля в Петербурге разведут два моста

В Северной столице продолжается плановая разводка мостов, которая является технологической проверкой переправ перед началом навигационного сезона.

Так, в ночь на 8 апреля, в Петербурге закроют проезд по двум мостам: Литейному и Володарскому. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщают в СПб ГБУ «Мостотрест». Первый мост, как передают в учреждении, будет разведен по графику, то есть с 1:40 до 4:45. Володарский мост разведут с 2:00 до 5:45.

Отметим, что уже 10 апреля в города на Неве восстановят навигацию. За это время мосты в рамках технологической проверки разведут более 50 раз. Лидером по количеству проверочных разводок является Литейный мост, который с 17 марта разводили 14 раз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 апреля разведут Ладожский мост, в связи с чем на 45 минут перекроют движение по участку федеральной трассы «Кола».