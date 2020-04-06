На федеральной трассе «Кола» 8 апреля разведут Ладожский мост

На трассе федерального значения «Кола» в среду, 8 апреля, на 45 минут будет полностью остановлено движение транспорта.

Об этом в понедельник, 6 апреля, предупреждают в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». Причиной ограничения движения стала технологическая разводка Ладожского моста через Неву рядом с деревней Марьино в преддверии начала навигационного периода. Проезд по трассе будет недоступен в период с 15:00 до 15:45.

В учреждении отмечают, что разводка будет осуществляться только при условии, что скорость ветер не превысит 15 м/с, а температура воздуха — +25 градусов. Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать маршруты объезда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по дамбе в Петербурге ограничат на ближайшие 14 дней, с 6 по 20 апреля в связи с плановыми ремонтными работами.