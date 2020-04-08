«Аэрофлот» не вернет пассажирам деньги за билеты на отмененные рейсы

Авиаперевозчик «Аэрофлот» прекратил возвращать средства за приобретенные билеты на рейсы, которые были отменены.

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), в частности, система авиакомпании технически не дает оформить возврат билетов даже за рейсы, отмененные самим перевозчиком. «Аэрофлот» пока не прокомментировал данные изменения в компании.

Опция по оформлению возвратов за аннулированные билеты была доступна в системе «Аэрофлота» еще на прошлой неделе, сообщает АТОР. По сути, авиакомпания просто прекратила выполнять свои обязательства перед клиентами, при этом не объявив об этом официально. До эпидемии коронавируса перевозчик возращал средства за билеты в полном объеме при отмене рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет «Аэрофлота», который вывез россиян из Нью-Йорка, был загружен всего на 15%.