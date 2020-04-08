Суд над историком Соколовым могут отложить из-за коронавируса

Завтра, 9 апреля, Октябрьский районный суд Петербурга должен рассмотреть по существу дело бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Однако заседание могут отложить из-за коронавируса.

Как сообщает «Мойка78», в марте президиумы Верховного суда и Совета судей России установили ограничения для российских судов на рассмотрение дел. 10 апреля указано в постановлении как последний день, однако не исключено, что их действие пролонгируют. Ограничения в рамках борьбы с коронавирусом также действуют в учреждениях УФСИН РФ по региону. Арестантов могут доставить в суд лишь для участия в безотлагательных делах.

Речь идет, к примеру, о заседаниях по избранию и продлению меры пресечения. Тут стоит отметить, что последнее решение о продлении ареста Соколова произошло по видео-конференции — историк присутствовал на заседании виртуально, поскольку тогда он находился в столице.

Адвокат экс-доцента Александр Почуев сообщил, что он обжаловал постановление о продлении меры пресечения. По мнению защиты Соколова, до вынесения приговора он должен находиться под домашним арестом, а не в СИЗО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что историка Соколова доставили в «Кресты».