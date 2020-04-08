Путин рассказал о мерах поддержки в условиях пандемии

В России помогут бизнесу и граждан, заявил президент.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с губернатором, представителями правительства и администрацией Кремля. Глава государства заявил, что в ближайшее время будет оказана поддержка бизнесу и гражданам. Так, из бюджета выделят 33 миллиарда рублей для обеспечения населения больничными местами. Еще 13 миллиардов рублей пойдет на покупку медтехники.

Врачам, работающим с пациентами, заболевшими коронавируса, каждый месяц будут доплачивать по 80 тысяч рублей. Бизнесмены получат отсрочку по взносам в страховые фонды и всем налогам. Россиянам, потерявшим работу, заплатят 12 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что работающим с COVID-19 медикам в Ленобласти выплатят двойную надбавку. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, постановление о дополнительных выплатах врачам и медперсоналу, непосредственно работающим с COVID-19, подписал глава Ленобласти Александр Дрозденко.