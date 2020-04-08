Сбербанк отметил увеличение расходов россиян на алкоголь

При этом граждане стали намного реже покупать одежду.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем говорится в исследовании Сбербанка. В период с 30 марта по 5 апреля предпочтения россиян очень изменились. Граждане потратили больше денег, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего люди, сидящие на самоизоляции, покупают продукты, медицинские товары и цифровую технику, а также алкоголь. Спрос упал в сферах по продаже авиабилетов и прочих сферах, связанных с путешествиями.

Напоминаем, что эксперты просили россияне не налегать на спиртное, потому что из-за него иммунитет может упасть, а это плохо в период распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов рассказал Путину, как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге. Так, к концу апреля в Петербурге перепрофилирую ряд больниц для больных коронавирусом в соответствии с приказом Минздрава.