Беглов попросил петербуржцев потерпеть и оставаться дома

Беглов попросил петербуржцев потерпеть и оставаться дома
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор в очередной раз обратился к горожанам с важной просьбой.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал на своей странице во «Вконтакте». Очередное видеообращение политик посвятил коронавирусу. Он заявил, что сейчас горожанам нужно оставаться дома и никуда не выходить, чтобы не заболеть. Беглов также поделился историей о мужчине, который вернулся из Финляндии и заразил коронавирусом беременную жену. Сейчас женщина находится в больнице.

Губернатор настаивает на том, что петербуржцы не путали режим самоизоляции с каникулами или выходными. Он надеется, что граждане займутся чем-то полезным и найдут время на отдых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов рассказал Путину, как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге.

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