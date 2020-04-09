Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за пандемии коронавируса

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за пандемии коронавируса
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Глава правительства Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по российскому бюджету. По его словам, из-за коронавируса страна в этом году недополучит нефтегазовые и ненефтегазовые доходы,сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что в сложившейся ситуации правительству необходимо решить задачу обеспечения региональных, местных, федерального бюджетов, а также оказать помощь бизнесу. По его словам, события быстро меняются и нарастающие проблемы требуют решения и принятия мер по поддержке экономики.

Напомним, в связи с ситуацией с коронавирусом ведущие бизнес-объединения решили обратиться к властям и рассказать, какая помощь действительно позволит бизнесу остаться на плаву. В письме на имя Михаила Мишустина бизнес-объединения предложили временно (хотя бы на полгода) признать пострадавшими от пандемии не отдельные отрасли, а все сферы экономики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители 58 операторов розничной торговли и сетей общественного питания просят поддержать предпринимателей во время пандемии. Бизнесмены просят их принять меры и поддержать уязвимые отрасли экономики во время пандемии коронавируса.

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