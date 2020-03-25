Российские бизнесмены обратились к Мишустину с просьбой о помощи

Представители 58 операторов розничной торговли и сетей общественного питания просят поддержать предпринимателей во время пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Коллективное письмо, которое находится в распоряжении редакции gazeta.spb.ru, было направлено председателю правительства Михаилу Мишустину и Министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Бизнесмены просят их принять меры и поддержать уязвимые отрасли экономики во время пандемии коронавируса.

Они отмечают, что выручка у некоторых из них упала аж до 90%. Из-за этого невозможно выплачивать кредиты, налоги и зарплаты работникам. Таким образом, десятки тысяч людей могут остаться без работы, а закрытие кафе, кинотеатров и прочих общественных мест негативно скажется на экономике России.

«Банкротство и закрытие магазинов российских ритейлеров парализует не только розничную торговлю в России на годы вперед, но и крайне негативно скажется на производственном, логистическом, финансовом и других секторах экономики России с неизбежными тяжелейшими социальными последствиями»,

— говорится в обращении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Теремок» вложит 400 млн рублей в новое производство в Петербурге.