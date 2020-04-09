Lada и Kia не поделили пустой перекресток Яхтенной и Богатырского

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых авто. Машины не смогли разъехаться на пустой дороге.

Авария случилась ночью в четверг, 9 апреля, на пересечении Яхтенной улицы и Богатырского проспекта. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что на участке столкнулись Kia и отечественная легковушка. Вторая машина оказалась «всмятку».

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с легковушкой и Газелью на Энгельса остановило трамваи.