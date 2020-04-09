Экс-министр Абызов сыграл свадьбу в СИЗО

Михаил Абызов расписался со своей невестой в СИЗО. Экс-министр Открытого правительства РФ обвиняется в нескольких преступлениях.

Обо всем рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Церемония состоялась 25 марта, несмотря на запрещенные из-за нового вируса свидания, однако известно об этом стало только сейчас.

Как сообщает ТАСС, подозреваемый в мошенничестве и организации преступного сообщества Абызов женилсяв комнате для краткосрочных свиданий в «Лефортово».

Напомним, экс-министр был задержан 26 марта прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следствие проведет новую экспертизу по делу экс-министра Абызова. Его и еще пятерых человек подозревают в хищении 4 млрд рублей и выводе их за рубеж.