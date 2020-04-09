«Все заминировано»: постоялец хостела на Садовой решил разыграть полицию

&#171;Все заминировано&#187;: постоялец хостела на Садовой решил разыграть полицию
Полицейские задержали шутника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге безработный постоялец хостела в центре города сообщил о заминировании.

Обо всем стало известно в среду, 8 апреля. Поздним вечером в отдел полиции позвонил мужчина, который заверил правоохранителей, что «все заминировано».

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленник проживал в хостеле на Садовой. Там же через несколько часов звонившего задержали. Теперь мужчине грозит уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, дети нашли череп с костями на Кронштадтском шоссе. Прибывшие полицейские изъяли восемь костных останков. Кости направили в морг для выяснения обстоятельств.

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