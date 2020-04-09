Петербуржец заявил о пропаже Toyota за 6 миллионов

В Красногвардейском районе Северной столицы местный житель лишился иномарки за 6,1 млн рублей. Правоохранители начали розыск злоумышленников.

Обо всем стало известно в среду, 8 апреля. В отдел полиции обратился директор частной компании. По словам 44-летнего мужчины, в период с 27 марта по 8 апреля от дома 38/2 по Индустриальному проспекту неизвестный похитил автомобиль Toyota Land Cruiser.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявитель добавил, что иномарка принадлежит лизинговой компании.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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