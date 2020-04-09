Петербуржца судят за продажу паленой одежды известных брендов

Петербуржца судят за продажу паленой одежды известных брендов
Мужчина продавал контрафактную одежду в магазинах. Фото: unsplash.com

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака. Мужчину обвиняют в продаже контрафактной одежды якобы от известных брендов.

Как полагает следствие, в 2018 году обвиняемый приобрел неоригинальную одежду от известных марок «Louis Vuitton», «Burberry Limited», «Kenzo» и других. После чего он организовал работу магазинов, в которых продавал контрафактный товар.

«Таким образом, обвиняемый причинил ущерб правообладателям на сумму свыше 64 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индивидуального предпринимателя в Петербурге судят за кражу вещей в комиссионном магазине.

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