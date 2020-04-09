Приставы в Петербурге помирили должника по алиментам с матерью двоих детей

Мать двоих детей отозвала исполнительный лист о взыскании алиментной задолженности в пользу двух совершеннолетних детей.

Мужчина нашел общий язык с бывшей супругой, чтобы продать арестованную квартиру.

Выплаты по алиментам были нерегулярными, вследствие чего образовался долг в размере 600 тыс. рублей, сообщили в Управлении ФССП России по Петербургу. В отношении неплательщика был применен ряд принудительных мер, в том числе по месту работы было направлено постановление об удержании 17 900 рублей ежемесячно, в отношении квартиры должника был выставлен запрет регистрационных действий, банковские счета арестованы, взыскан исполнительский сбор в размере 41 496 рублей за неисполнение требований исполнительного документа в установленный срок.

Всего от работодателя должника поступило 92 000 рублей, но этого было недостаточно для полного погашения задолженности. В результате в отдел судебных приставов обратилась взыскательница, которая сообщила, что бывший муж пообещал всё уладить с помощью продажи квартиры, которую сейчас он не может продать из-за наложенными судебными приставами ограничения. Бывшие супруги заключили соглашение, и женщина решила отозвать исполнительный лист.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе петербуржец заплатил штраф за незаконное пересечение границы. Сделать это его убедили судебные приставы.