Мишустин поддержал идею, которая поможет ограничит рост цен на продукты питания

Предложение о разработке механизма, сдерживающий рост цен, было высказано руководителем фракцией «Единая россия» Сергеем Неверовым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился рассмотреть данную инициативу. Об этом сообщают РИА-новости.

Ожидается, что новые меры будут похожи на уже ранее принятые по отношению медицинских товаров и препаратов.

В пример была приведена ситуация с лимонами и имбирем, которые стали очень популярны на фоне распространения коронавирусной инфекцией. Цены на данные продукты подскочили весьма ощутимо. При этом ни на каких государственных уровнях дефицита не проявляется. Рост цен розничные магазины обосновывают действиями представителей поставки. Но в то же время известно, что производители не меняли цен на свои товары. Получается, что посредники в данной ситуации не чисты на руку.

Исходя из этого, Неверов внес предложение о введение ограничения на наценку в 10% на каждом этапе — от производства до рынка продаж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за пандемии коронавируса.