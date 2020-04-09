По факту обрушения козырька крепости Копорье возбуждено уголовное дело

Разбираться с делом будет Следственное управление СК РФ по Ленобласти. Поручение отдал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Дело заведено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности граждан. Ещё в 2015 году было признано, что крепость находится в плохом состоянии, в 2019 она и вовсе стала аварийным объектом. Несмотря на это, гости продолжали посещать место. Также, организовывались экскурсии. Об этом сообщает СК РФ по Ленобласти.

Происшествие случилось месяц назад, в марте. Следователями было установлено, что обрушение козырька с каркасом из брусьев дерева произошло из-за разрушения кирпичной и каменной кладки арки. В итоге, частично был завален вход в Приворотный комплекс объекта.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК изучит данные о некачественной реставрации крепости Копорье в Ленобласти.