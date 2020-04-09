«Мост глупости» поймал еще одну Газель

В Петербурге на Софийской улице произошло ДТП с участием Газели. Водитель попытался проехать под «мостом глупости» и застрял.

Авария случилась сегодня, 9 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель за рулем Газели проигнорировал знак, предупреждающий об ограничении по высоте и попытался проехать под низким мостом. Они добавили, что конструкция стала уже легендарной и в народе носит название «мост глупости».

В результате ДТП движение на участке не затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три машины не поделили перекресток Просвещения и Гражданского. Автомобили выстроились в «паровозик».