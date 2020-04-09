Пулково переходит на новый режим работы из-за коронавируса

Петербургский аэропорт Пулково 10 апреля временно перейдет на новый режим работы.

Так, с пятницы аэропорт будет работать до 23 часов. С 11 по 30 апреля Пулково будет обслуживать рейсы ежедневно с 08.00 до 23.00.

Как сообщила управляющая компания аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы», вход в пассажирский терминал будет открыт с 5:30, регистрация на утренние рейсы будет начинаться на полчаса позже.

В вечерние часы терминал аэропорта будет закрываться на вход в 23.30, до часу ночи терминал будет работать только на выход.

Отмечается, что в условиях пандемии коронавируса авиаперевозчики массово сокращают количество рейсов в своих маршрутных программах. Переход на временный сокращенный режим работы позволит оптимизировать ресурсы аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пулково опроверг информацию о зараженных новым вирусом среди сотрудников.