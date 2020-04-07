Пулково опроверг информацию о зараженных коронавирусом COVID-19 среди сотрудников

Отметим, что компания "Воздушные ворота Северной столицы" управляет Пулково в течение 10 лет, с 2010 года. Фото: Baltphoto

Отметим, что компания "Воздушные ворота Северной столицы" управляет Пулково в течение 10 лет, с 2010 года. Фото: Baltphoto

На просторах Сети появилась информация, подхваченная несколькими СМИ, о том, что у одного из работников петербургского аэропорта обнаружили коронавирус.

Во вторник, 7 апреля, официальная пресс-служба управляющей компании Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы» прокомментировали эти сведения. Выяснилось, что на самом деле информация ошибочна: все работники аэропорта прошли тестирование на COVID-19, и результаты оказались отрицательными.

Отметим, что в понедельник, 6 апреля, в России была зарегистрирована вспышка зараженных коронавирусом: за сутки выявили 954 случая. Таким образом, в целом по стране количество заболевших превысило 6,3 тысячи человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире к вечеру 6 апреля было зафиксировано свыше 78 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.