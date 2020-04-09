Toyota подбила припаркованный у Гостиного двора Nissan, проезжая по пустой дороге

Toyota подбила припаркованный у Гостиного двора Nissan, проезжая по пустой дороге
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В центре Петербурга произошло ДТП на абсолютно пустой проезжей части. Водитель за рулем Land Cruiser нарушил дистанцию и помял припаркованный Nissan.

Авария случилась в четверг, 9 апреля, на Садовой улице. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водителю никто не мешал, но он умудрился въехать в припаркованную у Гостиного двора иномарку.

Виновник остановился неподалеку. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неуверенный Mercedes получил удар сзади на Народной. Участниками аварии стали три машины.

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