Неуверенный Mercedes получил удар сзади на Народной

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех машин. По словам очевидцев, столкновение спровоцировал неуверенный водитель Mercedes.

Авария случилась в четверг, 9 апреля, при выезде из кармана на Народную улицу. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам свидетелей столкновения, водитель Mercedes затормозил перед выездом из кармана на Народную улицу, в результате чего сзади в него врезался фургон, а в него еще одна легковушка.

Судя по фото, столкновение было несильным. Информация о пострадавших не уточнялась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Мост глупости» поймал еще одну Газель. Водитель не обратил внимания на дорожные знаки.