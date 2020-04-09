Неуверенный Mercedes получил удар сзади на Народной

Неуверенный Mercedes получил удар сзади на Народной
Место ДТП. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех машин. По словам очевидцев, столкновение спровоцировал неуверенный водитель Mercedes.

Авария случилась в четверг, 9 апреля, при выезде из кармана на Народную улицу. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам свидетелей столкновения, водитель Mercedes затормозил перед выездом из кармана на Народную улицу, в результате чего сзади в него врезался фургон, а в него еще одна легковушка.

Судя по фото, столкновение было несильным. Информация о пострадавших не уточнялась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Мост глупости» поймал еще одну Газель. Водитель не обратил внимания на дорожные знаки.

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