Конфликт властей и капитала: частные детские сады Петербурга пытаются не закрыться

Петербург разрабатывает дополнительные меры помощи бизнесу, но будет ли в нем предусмотрена помощь частным детским садам и центрам дополнительного образования, неизвестно. Фото: pixabay.com

Петербург разрабатывает дополнительные меры помощи бизнесу, но будет ли в нем предусмотрена помощь частным детским садам и центрам дополнительного образования, неизвестно. Фото: pixabay.com

Режим самоизоляции, вызванный пандемией коронавируса, и последовавший за ним кризис коснулся даже частных детских садов, которые одними из первых были вынуждены закрыться.

Хотя они входят в список малых и средних предпринимательств, на которые распространяются антикризисные меры городских властей, фактически рассчитывать на помощь сложно. В первую очередь, потому, что прописанные Смольным арендные каникулы частные владельцы недвижимости, где садики арендуют площадь, не намерены предоставлять.

При этом арендодателей тоже можно понять: все владельцы бизнесов так или иначе пытаются избежать убытков и разорения. В Петербурге ситуация с официальными постановлениями и действиями частного капитала пока не решена, в Ленинградской области, как выяснила «Мойка78«, об этом вопросе уже задумываются. Региональные власти планируют ввести мотивации для собственников в виде, например, налоговых льгот на сумму, которую они готовы «скинуть» своим арендаторам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школам России из-за пандемии коронавируса разрешили завершить учебный год досрочно.