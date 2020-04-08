Российским школам разрешили досрочно завершать учебный год

Часть учебной программы может быть перенесена на следующий год. Фото: unsplash

Часть учебной программы может быть перенесена на следующий год. Фото: unsplash

Минпросвещения РФ разрешило регионам при необходимости досрочно завершать учебный год для школьников, обучающихся в первых-восьмых классах. В этом случае оставшаяся часть учебной программы будет перенесена на следующий.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства, регионы могут изменить календарный график или завершить учебный год для учеников с первого по восьмой классы. Результаты учебного года будут подведены по итогам завершенных четвертей.

Регионы также обязали обеспечить очное проведение ОГЭ для девятиклассников по двум обязательным предметам и дистанционно подготовить к нему школьников.

«Старшие классы должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ», — отметили в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что учебный год в школах России могут продлить.