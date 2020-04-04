Учебный год в школах России могут продлить

Школьники могут уйти на каникулы после 8 июня. Фото: pixabay

Школьники могут уйти на каникулы после 8 июня. Фото: pixabay

В Министерстве просвещения России допустили вариант, что в этом году школьники могут закончить учиться не раньше 8 июня.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на министра просвещения Сергея Кравцова, учебный процесс в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня до начала единого государственного экзамена. На решение о продлении учебного года повлияет развитие ситуации с пандемией коронавируса.

В Минпросвещения также добавили, что дата проведения ЕГЭ также может быть перенесена в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, однако решение об этом пока не принято.

Напомним, 27 марта стало известно, что сроки начала сдачи ЕГЭ переносятся в этом году с 25 мая на 8 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минпросвещения допускают возможность летней учебы для школьников.