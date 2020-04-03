В Минпросвещения допускают возможность летней учебы для школьников

В Минпросвещения допускают возможность летней учебы для школьников
Школа. Фото: pixabay

Все будет зависеть от степени распространения коронавирусной инфекции.

При этом, ведомство намерено постараться завершить учебный процесс в срок, чтобы не допустить никаких переносов. Об этом заявил заместитель главы Министерства просвещения Дмитрий Глушко в ходе онлайн-марафона «Домашний час».

Все зависит от жителей страны. Если все граждане проявят сознательность и будут выполнять все необходимые меры, то вирус перестанет активно распространяться. Следовательно, все необходимые мероприятия будут проведены согласно планам.

Напомним, 27 марта стало известно, что сроки начала сдачи ЕГЭ переносятся в этом году с 25 мая на 8 июня. Сдача итоговых экзаменов для девятиклассников начнется 9 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЕГЭ перенесли на две недели из-за коронавируса. Помимо этого, ранее менялись и даты досрочной сдачи выпускных экзаменов.

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