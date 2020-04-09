В Госуслугах появился раздел, посвященный Великой Отечественной войне

В Госуслугах появился раздел, посвященный Великой Отечественной войне
Ветераны на ретро-автомобилях в Петербурге. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

О Великой Отечественной войне и мужестве ее участников нельзя забывать. Специальный раздел позволит ознакомиться гражданам Петербурга с событиями того времени. Организовали такую инициативу в честь 75-летняя со дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на Неве.

На портале будут публиковаться различные документы, рассказы ветеранов, информационные посты о событиях военного времени.

Отдельная часть раздела посвящена отражению войны в творчестве. Речь там идет о фильмах, книгах, музеях и городских и областных памятниках.

Также, подробно описано и то, какие госуслуги могут получить пожилые граждане, пережившие войну.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство РФ попросили не звать пожилых людей на празднование дня Победы. В этом году посещения различных мероприятий может быть опасно из-за коронавируса.

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