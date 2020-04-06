Правительство РФ попросили не звать пожилых людей на празднование дня Победы

Правительство РФ попросили не звать пожилых людей на празднование дня Победы
Ветераны на ретро-автомобилях в Петербурге. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Это может быть опасно для их здоровья.

Несмотря на знаменательную дату и готовящиеся к ней мероприятия, следует защитить уязвимую часть населения, в которые входят ветераны войны.

Обращение с просьбой не звать на праздничные мероприятия граждан старше 65 лет направил в правительство советник президента Антон Кобяков.

Факт получения просьбы подтвердили в администрации президента. В обращении уточняется, что данная мера необходима в условиях активного распространения коронавируса в России. Об этом сообщает Интерфакс.

Что касается проведения парада Победы, тут вопрос остается открытым. Официальных заявлений об отмене или переносе пока не было. Но есть шанс, что 9 мая он может и не состояться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Парад Победы могут перенести на осень. Из-за коронавируса сейчас рассматриваются разные варианты развития событий.

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