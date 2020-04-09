Цена реконструкции вероятной резиденции патриарха под Петербургом выросла на 580 млн

Стоимость реконструкции Феодоровского города в Пушкине, который сейчас является Патриаршим подворьем, возросла с 1,84 млрд до 2,42 млрд рублей.

Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок, поскольку реконструкция объекта Русской православной церкви осуществляется за счет федерального бюджета. Генеральным подрядчиком проекта указано подведомственное Управлению делами президента РФ учреждение «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе».

Изначально работы оценивались в 2,8 миллиардов рублей. Тендер разыгрывался в закрытом режиме, поэтому решающая сумма контракта осталась неизвестной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость смартфонов в России может подскочит на 20% из-за обвалившегося рубля и кризисной ситуации.