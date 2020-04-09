В РЖД одобрили планы о развитии железнодорожного узла в Петербурге

Концепция позволит улучшить пригородные и внутригородские пассажирские перевозки.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем сообщает ТАСС. В компании отметили, что одобрили концепцию развития железнодорожного узла в Санкт-Петербурге. Благодаря ей удастся вывести из города грузовые перевозки и укрепить пересадочные узлы станций и метро.

Отмечается, что к 2030 году собираются построить девять новых узлов и тогда пассажиры смогут сразу пересаживаться на пять разных стаций метро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Метрострой возобновил строительство новых станций метро. Сотрудники компании в эту субботу восстановили работы на двух линиях метро. Те, кто могут трудиться удаленно, делает это из дома – речь идет об офисных и инженерно-технических работниках.