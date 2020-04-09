Во время самоизоляции на Выборгском сразу два ДТП

Граждане начали активнее выбираться из дома, как результат – увеличившееся количество аварий.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Обе аварии произошли в Выборгское района. Сначала Выборгское шоссе не поделили две машины, а затем три автомобиля столкнулись недалеко от дома номер девять. Непонятно, как именно все случилось, кто стал виновником инцидентов и каково состояние участников ДТП.

Напоминаем, что во время режима самоизоляции граждан просят оставаться дома и лишний раз никуда не выходить. Несмотря на это, с каждым днем петербуржцы все чаще выбираются на улицу – погулять и подышать свежим воздухом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Fiat Doblo помял Chevrolet на углу Коломяжского и Богатырского. На фотографиях видно, что участники инцидента стоят на улице и разбираются в случившемся.