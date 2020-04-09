Fiat Doblo помял Chevrolet на углу Коломяжского и Богатырского

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с двумя машинами. Обошлось без пострадавших.

Дорожный инцидент случился на пересечении Коломяжского и Богатырского проспектов. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Водитель, управляющий автомобилем марки Fiat Doblo, не успел среагировать и врезался в красный Chevrolet Lacetti.

На фотографиях видно, что участники инцидента стоят на улице и разбираются в случившемся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под окнами жилого дома на Дмитрова прорвало трубу, на месте спасатели.