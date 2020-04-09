Лещенко пожаловался на нападки из-за коронавируса

Артист признал, что до сих пор не понимает, болен ли он.

Об этом стало известно 9 апреля. Обо всем пишет «МК». Певец Лев Лещенко заявил, что все артисты шоу-бизнеса обвиняют его в распространении коронавируса. Артист якобы перезаражал своих коллег, но Лещенко напомнил, что не хотел ничего подобного. Он также подчеркнул, что никто из его окружения не болен и что он сам не знает, коронавирус ли у него. Врачи поставили диагноз – двухсторонняя пневмония, а вот чем она вызвала выяснить пока не удалось.

Лещенко также уверяет, что не виделся с певицей Надеждой Бабкиной три месяца, поэтому не мог ее ничем заразить.

«Чего этот Укупник несет ересь, что я был у Бабкиной 19 марта на дне рождения и заразил ее?»,

— возмущается артист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лещенко заявил, что Малахов вынудил его нарушить карантин. Он отметил, что, придя в студию, он не догадывался, что может быть заразен, потому что за все время болезни у него не было ни одного из характерных симптомов коронавирусу.