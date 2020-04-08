Лещенко заявил, что Малахов вынудил его нарушить карантин

Певец Лев Лещенко обвинил телеведущего Андрея Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции.

По словам Лещенко, сейчас его «костерят» за появление на съемках шоу «Привет, Андрей!» незадолго до госпитализации. Он отметил, что, придя в студию, он не догадывался, что может быть заразен, потому что за все время болезни у него не было ни одного из характерных симптомов коронавирусу.

Он заявил, что не хотел нарушать карантин после зарубежной поездки, однако Малахов его уговорил.

«Я Андрею, всем сказал: «Ребят, я приехал только что, я в режиме самоизоляции. На что Андрюша мне просто сказал «Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну, будем болеть все вместе!»» — рассказал Лещенко по видеосвязи в программе «60 минут».

Лещенко гастролировал по Америке и Канаде, а 23 марта Лев Валерьянович и его супруга пожаловались на плохое самочувствие, и их сразу госпитализировали в Коммунарку — столичную больницу, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус. первые тесты на COVID-19 у Льва Валерьяновича и его супруги Ирины оказались положительными. Спустя неделю, 3 апреля, выяснилось, что повторные исследования показали отсутствие коронавирусной инфекции.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 1 431 706 человек. Скончались 82 080, при этом 302 150 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 7 497 человек, умерли 58. При этом 494 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.