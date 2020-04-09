Меган Маркл нашла сильную союзницу в Голливуде

Артистка надеется на помощь актрисы Анджелины Джоли.

Об этом стало известно 9 апреля. Обо всем сообщают зарубежные СМИ. Меган Маркл, супруга принца Гарри, обзавелась сильной подругой. Она и раньше общалась с Анджелиной Джоли, но о благотворительности – обе внесли не малый вклад в помощь другим людям. Сейчас же, во время карантина, женщины много общались по видеосвязи и обнаружили, что у них много общего. Можно сказать, что Маркл и Джоли подружились и вполне возможно, что экс-член королевской семьи будет рассчитывать на поддержку популярной актрисы в поисках работы.

Напоминаем, что Маркл отказалась от всех привилегий, потому что хотела сама строить свою судьбу. Сейчас она ищет способ заработать денег – артистка хотела бы построить актерскую карьеру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меган Маркл зовут сниматься в Японию. Герцогине предлагают заработать крупную сумму. Предложение артистке понравилось.